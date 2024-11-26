رئيس الوطنية للصحافة: الدعم يغطي 22% من مصروفاتنا ونعتمد على الاستثمارات

أعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة به رئيسا للهيئة، مؤكدا أن التكليف يحمله مسؤولية أكبر بعد أربع سنوات من العمل المتواصل.

ووجه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، الشكر لأعضاء الهيئة السابقين الذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل على مدار السنوات الماضية.

ولفت إلى تحديث البوابات الإلكترونية لجميع المؤسسات الصحفية، وهو ما لم يكن موجودا عند توليه رئاسة الهيئة.

كما أشار إلى استعادة الأصول الثابتة للمؤسسات الصحفية غير المستغلة بموافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ من أجل استثمار هذه الأصول.

وكشف عن تفاصيل مشروع إنشاء الجامعة الجديدة لمؤسسة الأخبار، موضحا أنها ستضم 4 كليات في مرحلتها الأولى، مشيرا إلى انتظار الحصول على التراخيص اللازمة، مع الحفاظ في نفس الوقت على الأكاديمية.

ولفت إلى فتح المظاريف الفنية والمالية لمدرسة الأخبار بالقطامية يومي 27 و 28 من الشهر الجاري.

وأوضح أن الدعم الحكومي يغطي 22% من إجمالي مصروفات المؤسسات، مشيرا إلى أن الباقي يجري العمل على تغطيته عبر المجهودات والاستثمارات؛ وذلك لتلبية احتياجات المؤسسات الصحفية.

وأشار إلى تشكيل لجان من رؤساء التحرير ونقابة الصحفيين لامتحان بعض المتدربين بالصحف القومية تمهيدا لتعيينهم، موضحا أنه سيجري استيفاء بعض البيانات الخاصة بالمتدربين الفترة المقبلة؛ وذلك للنظر في التظلمات الكثيرة، لافتا إلى فحص التظلمات والبدء بجدولتها على مراحل خلال الفترة المقبلة.