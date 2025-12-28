 سوريا: قوات الاحتلال تختطف 5 شبان قرب بلدة كودنة في القنيطرة - بوابة الشروق
الأحد 28 ديسمبر 2025 3:54 م القاهرة
سوريا: قوات الاحتلال تختطف 5 شبان قرب بلدة كودنة في القنيطرة


نشر في: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 3:07 م | آخر تحديث: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 3:07 م

اختطفت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة شبان قرب بلدة كودنة في ريف القنيطرة، بحسب ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا.

وقال المراسل إن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان أثناء بحثهم عن الفطر قرب بلدة كودنة، كما حطّمت آلياتهم واقتادتهم إلى قاعدة تل أحمر الغربي.

وتوغلت دورية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، في ريف القنيطرة، حيث أقامت حاجزاً مؤقتاً وضيّقت الخناق على المارة.

ومنذ سقوط النظام المخلوع، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، حيث تُسجَّل توغلات شبه يومية في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقها عمليات اعتقال أُفرج عن بعض الموقوفين لاحقاً، في حين لا يزال آخرون قيد الاحتجاز حتى الآن.

وتنتشر نقاط الاحتلال العسكرية الإسرائيلية في سوريا، من قمة جبل الشيخ وصولاً إلى منطقة حوض اليرموك في أقصى الريف الجنوبي المتاخم لمحافظة درعا، ويبلغ عددها ثماني قواعد في القنيطرة وقاعدة واحدة في درعا.

وتطالب دمشق الاحتلال بالانسحاب من المناطق التي احتلها بعد سقوط النظام السابق، والالتزام باتفاقية فصل القوات، إلا أن إسرائيل تواصل ارتكاب الانتهاكات وتصعيدها.

