 ضبط شخص يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية - بوابة الشروق
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ضبط شخص يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 12:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 12:11 م

ألقت مباحث المصنفات القبض على شخص يبيع أجهزة المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بيع مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بمنطقة الشروق بالقاهرة- أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق "بالمخالفة للقانون.

تم استهداف المحل المشار إليه وضبط (المدير المسئول)، وعثر بالمحل على مضبوطات أبرزها (42 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").

وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بالاشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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