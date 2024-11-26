إسرائيل تصادق على مواصلة العمليات بالجبهة الشمالية

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش يصدقان على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية، وذلك في ظل الغارات الإسرائيلية الكثيفة على مناطق لبنانية لا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إنه يهاجم بشكل واسع ما سماها أهدافا عسكرية لحزب الله في منطقة بيروت، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن هجوم جوي واسع متوقع بالساعات المقبلة على البنية التحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

هذا وأصدر جيش الاحتلال إنذارات بقصف 20 مبنى في الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط شهيد و10 مصابين في غارة إسرائيلية على منطقة النويري في بيروت.