الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم نص قانوني لإصدار قرض لأوكرانيا بـ140 مليار يورو

يستعد الاتحاد الأوروبي، لتقديم نص قانوني لتمكين التكتل، أخيرا، من استخدام أصول روسيا المجمدة لدى البنك المركزي، لدعم قرض لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو (162 مليار دولار).

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قولها لنواب البرلمان في ستراسبورج بفرنسا، اليوم الأربعاء، إن "المفوضية مستعدة لتقديم نص قانوني".

وأضافت: "لا أتوقع أن يكون هناك أي سيناريو يجعل دافعي الضرائب في أوروبا يتحملون تكلفة هذه الأموال بمفردهم".

جدير بالذكر أن المحادثات بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة كانت قد تعثرت بعدما طالبت بلجيكا بالحصول على ضمانات أكبر بعدم تحملها مسؤولية المخاطر المرتبطة بالأموال، الموجود معظمها في بلجيكا.

ومن المتوقع أن تنفد الأموال لدى أوكرانيا خلال الربع الثاني من عام 2026.