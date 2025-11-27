أردوغان وبابا الفاتيكان يبحثان الخميس ملفات إقليمية ودولية

يبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غدا الخميس، ورئيس دولة الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، العديد من الملفات الإقليمية والدولية الراهنة في أنقرة، وفي مقدمتها الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في فلسطين، وبناء السلام في منطقة الشرق الأوسط.

ويصل البابا ليو الرابع عشر إلى العاصمة التركية أنقرة، الخميس، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في مايو الماضي، في جولة تشمل لبنان أيضا.

وتستمر زيارة البابا ليو لتركيا بين 27 و30 نوفمبر الجاري، وتشمل محادثات مع الرئيس أردوغان في أنقرة تليها زيارتان إلى مدينتي إسطنبول وإزنيق.

ويكون ليو البابا الخامس الذي يزور تركيا، ويبدأ برنامجه بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة، ثم يستقبله الرئيس أردوغان بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي.

بعد ذلك يعقد الرئيس أردوغان والبابا ليو اجتماعا ثنائيا لبحث العلاقات الثنائية بين تركيا والفاتيكان، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وخاصة المستجدات في فلسطين.