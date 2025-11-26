روسيا تؤكد زيارة ويتكوف إلى موسكو الأسبوع المقبل

قال يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي، في مقطع فيديو نشره مراسل الكرملين بافيل زاروبين، إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف، سيتوجه إلى روسيا الأسبوع المقبل، برفقة عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين لهم دراية واطلاع على الحرب في أوكرانيا.

وقال أوشاكوف إنه تم التوصل" لاتفاق مبدئي " بشأن ويتكوف والمسؤولين الأمريكيين المعنيين بـ " الشؤون الأوكرانية" من أجل السفر إلى العاصمة الروسية، وفقا لما جاء في مقتطفات من مقطع الفيديو الذي نشره زاروبين على تطبيق تليجرام اليوم الأربعاء.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت الأسبوع الماضي خطة مؤلفة من 28 نقطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقوبلت الخطة بانتقادات من جانب أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين لكونها تنحاز للمصالح الروسية. وقد أعاد المسؤولون التفاوض بشأن الخطة مع المسؤولين الأمريكيين في جنيف.

وقالت كييف وواشنطن إنهما توصلتا لموقف مشترك يتعين أن ترد عليه موسكو الآن.