الرئيس السيسي: تماسك المصريين هو توفيق وفضل من الله تعالى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة طمأنة إلى المواطنين بشأن الأوضاع الحالية في الدولة، مشيرًا إلى أن تماسك المصريين هو توفيق وفضل من الله تعالى.

جاء ذلك خلال تناوله وجبة الغداء مع مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومديري الكليات العسكرية، ووزير الأوقاف، والطلبة الدارسين بالأكاديمية، حيث دار نقاش تفاعلي بين الرئيس وطلبة الأكاديمية.

وذكر الرئيس، أنه يمكن للطلبة المؤهلين من الإناث والذكور الالتحاق بكلية الطب العسكري، سواء بالصفة العسكرية أو بالصفة المدنية، معاودًا طمأنة أسر الطلبة بأن الأمور تدار في الكلية بشكل محكم ومدروس وفقا لأعلى المعايير.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية الاهتمام بنشر ثقافة الرياضة، خاصة فيما بين النشء.

وأعرب عن الانفتاح لأي اقتراح إيجابي وقابل للتنفيذ ينطوي على مشاركة اتحادات الطلاب بالجامعات في المسائل المتعلقة بالشباب كافة، واتخاذ القرارات ذات الصلة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومديري الكليات العسكرية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه عقب وصول الرئيس إلى قاعة مجلس الأكاديمية العسكرية المصرية، تم تقديم عرض عن موقف اختبارات الطلبة المُرشحين للقبول بالأكاديمية والكليات العسكرية دفعة أكتوبر 2025، ومع انتهاء العرض تقدم الطلبة لاختبار كشف الهيئة.



