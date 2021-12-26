كهرباء دبي تبحث مع وفد إسباني تعزيز التعاون في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة

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بحث سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ووفد إسباني، يضم سعادة إينيجو دي بالاسيو سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة وأندريس سالينيرو المستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة الإسبانية، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة وأهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مسيرة الاقتصاد الأخضر والاستدامة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد أكد الطاير أهمية تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات الإسبانية في مشاريع المياه والطاقة في دبي لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة والمياه والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع والاستفادة من خبرات الجانبين.

من جهته، أبدى الجانب الإسباني اهتمامه بالمشاركة في مشروعات الهيئة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه.

كما أثنى السفير الإسباني على العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وجهود الهيئة الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي.