 بالصور.. طفل يقلع عن التدخين بعدما كان يدخن 40 سيجارة يوميا في عمر السنتين - بوابة الشروق
الأحد 26 ديسمبر 2021 11:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

بالصور.. طفل يقلع عن التدخين بعدما كان يدخن 40 سيجارة يوميا في عمر السنتين


نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 10:53 ص | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 10:53 ص

نجح الطفل الإندونيسي أردي ريزال، في الإقلاع عن التدخين، بعدما أشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أعوام، لتدخينه 40 سيجارة في اليوم في عمر سنتين، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وتخلص "ريزال" من التدخين بعد اعتماده على نظام غذائي تغلب فيه الخضراوات والفواكه.

الطفل صدم العالم بصوره التي تصدرت الصحف العالمية وهو ينفث الدخان بعمر السنتين، مصرحا في عام 2017، لشبكة "سي إن إن"، بأنه كان يعاني من صعوبة في التوقف عن التدخين، ويشعر بطعم لاذع ودوار في رأسه عندما كان يتوقف عن التدخين.

وأصبح الشاب الإندونيسي مدمنا على الدخان، عندما أعطاه والده سيجارة في عمر 18 شهرا.

ويعيش "ريزال" الآن على نظام غذائي صحي من الأسماك الطازجة والفواكه والخضروات؛ لمساعدته في الحفاظ على شكله.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك