نجح الطفل الإندونيسي أردي ريزال، في الإقلاع عن التدخين، بعدما أشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أعوام، لتدخينه 40 سيجارة في اليوم في عمر سنتين، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.
وتخلص "ريزال" من التدخين بعد اعتماده على نظام غذائي تغلب فيه الخضراوات والفواكه.
الطفل صدم العالم بصوره التي تصدرت الصحف العالمية وهو ينفث الدخان بعمر السنتين، مصرحا في عام 2017، لشبكة "سي إن إن"، بأنه كان يعاني من صعوبة في التوقف عن التدخين، ويشعر بطعم لاذع ودوار في رأسه عندما كان يتوقف عن التدخين.
وأصبح الشاب الإندونيسي مدمنا على الدخان، عندما أعطاه والده سيجارة في عمر 18 شهرا.
ويعيش "ريزال" الآن على نظام غذائي صحي من الأسماك الطازجة والفواكه والخضروات؛ لمساعدته في الحفاظ على شكله.