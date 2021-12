نجح الطفل الإندونيسي أردي ريزال، في الإقلاع عن التدخين، بعدما أشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أعوام، لتدخينه 40 سيجارة في اليوم في عمر سنتين، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وتخلص "ريزال" من التدخين بعد اعتماده على نظام غذائي تغلب فيه الخضراوات والفواكه.

Chain-smoking tot, 2, who had a 40-a-day habit is unrecognisable now he's quit https://t.co/m72uMzNWYj pic.twitter.com/7XCThF8FGJ

الطفل صدم العالم بصوره التي تصدرت الصحف العالمية وهو ينفث الدخان بعمر السنتين، مصرحا في عام 2017، لشبكة "سي إن إن"، بأنه كان يعاني من صعوبة في التوقف عن التدخين، ويشعر بطعم لاذع ودوار في رأسه عندما كان يتوقف عن التدخين.

(Daily Star):#Chain-smoking tot, 2, who had a 40-a-day habit is unrecognisable now he's quit : A government-led investigation was launched to help a toddler kick his smoking habit initiated by his parents, but Ardi Rizal was last .. #TrendsSpy https://t.co/PLwEPCwu0E pic.twitter.com/n1YBY08tip