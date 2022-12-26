مع نهاية عام 2022، رصدت السفارة الألمانية بالقاهرة، أبرز الأحداث والزيارات الرسمية بين قادة مصر وألمانيا خلال العام.

وشهد هذا العام الذي يتزامن مع مرور 70 عاما على العلاقات بين مصر وألمانيا، عددًا من الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، في مقدمتها زيارة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك في فبراير الماضي إلى مصر في أول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد تعيين الحكومة الألمانية الجديدة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزيرة بيربوك، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، والسفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، بالإضافة إلى إجرائها مباحثات مع نظيرها المصري سامح شكري.

وفي يوليو الماضي، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برلين بدعوة المستشار الألماني أولاف شولتز؛ للمشاركة في فعاليات "حوار بطرسبرغ" الذي مثّل فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، قبل استضافة مصر لاحقا لقمة المناخ العالمية.

وفي قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المنقضي، شارك المستشار الألماني أولاف شولتس في المؤتمر العالمي. كما حضرت وزيرة الخارجية آنا لينا بيربوك، ووزيرة البيئة ستيفي ليمكي، ووزيرة التنمية سفينيا شولتس.

وأشارت السفارة إلى أن "تلك الزيارات هي تعبير عن التبادل السياسي الوثيق بين ألمانيا ومصر".

ونشرت السفارة فيديو يرصد فيها محطات العلاقات المصرية- الألمانية وأبرز الاحصائيات التي تعكس تنامي تلك العلاقات.