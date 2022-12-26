العراق : السماح للقنوات المحلية ببث بطولة خليجي 25 مجانا

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، عن تأمين البثّ المجاني لجميع مباريات بطولة كأس الخليج العربي، والتي ستنطلق في السادس من الشهر المقبل في محافظة البصرة.

وقال السوداني في تصريحات تليفزيونية، من داخل ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة: "إن خليجي 25 حدث رياضي انتظره العراقيون منذ 43 عاما وأن جميع الوزارات العراقية إضافة إلى محافظة البصرة والاتحاد العراقي لكرة القدم لديهم واجبات للتهيئة لإنجاح هذه البطولة بالتعاون مع الجمهور العراقي".

وأضاف: "الحكومة العراقية ستعمل على تسخير كل الإمكانيات من أجل إنجاح البطولة من خلال استضافة المنتخبات والمسؤولين والجمهور الخليجي المتعطش للتواجد في هذا الحدث ".

وقال" تم حسم نقل المباريات وسوف يكون متاحا لجميع القنوات المحلية لفسح المجال أمام الجمهور لمتابعة المباريات ".

وكان شياع السوداني قد أجرى جولة تفقدية في المنشآت الرياضية والخدمية التي ستستضيف منافسات البطولة والاطمئنان على جاهزية التحضيرات لهذا الحدث الرياضي.