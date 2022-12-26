عمرو يوسف: مستشفى 57357 تمر بأزمة كبيرة ولا يصح تركها تنهار

أكد الفنان عمرو يوسف، أن الفيديو الذي أطلقه لدعم مستشفى 57357 وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خرج من قلبه وهذه طريقته في حياته وعمله أن يشعر بما يقدمه، قائلا: "اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب وعملت فيديو دعم المستشفى عشان كنت بسمع عن المشاكل اللي بتتقال عنها".

وأشار الفنان عمرو يوسف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه تأكد من أن مستشفى 57357 تمر بأزمة كبيرة وتحتاج الدعم، مضيفا: "المستشفى دي مفيش زيها في دول عربية أغنى منها وأنا اتفرجت على حاجات في المستشفى تؤكد أنه صرح كبير".

وتابع: "مستشفى 57357 صرح كبير لا يصح أن نتركه ينهار وأنا عارف أن في أزمة اقتصادية طاحنة على الجميع ولكن مينفعش نقطع أو نمنع الدعم عنها والمستشفى محتاجة والأطفال محتاجين ويتم تقديم خدمات على أعلى مستوى في المستشفى".