سول وطوكيو تعقدان مشاورات حول قضية العمل القسري في زمن الحرب والقضايا الثنائية الأخرى

عقدت كوريا الجنوبية واليابان، مشاورات دبلوماسية على مستوى العمل، اليوم الاثنين، حول الخلاف المطول بشأن العمل القسري في زمن الحرب والقضايا الثنائية الأخرى.



واجتمعت المديرة العامة لشؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، سيو مين-جونج، مع نظيرها الياباني، تاكيهيرو فوناكوشي؛ لإجراء مناقشات في وزارة الخارجية اليابانية في طوكيو، في ثاني لقاء لهما في اليابان منذ 24 نوفمبر الماضي.



ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) فإنه من المتوقع أن تركز المناقشات على قضية حل تعويضات العمل القسري للكوريين خلال الحرب العالمية الثانية؛ القضية التي طالما كانت نقطة شائكة في العلاقات بين سول وطوكيو، على الرغم من أن الجارتين كثفتا جهودهما لتحسين التعاون الأمني ضد استفزازات كوريا الشمالية وتهديداتها.



واتفق رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك-يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، على السعي للتوصل إلى تسوية فورية للقضية خلال قمتهما التي عقدت في كمبوديا الشهر الماضي.