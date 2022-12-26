صلاح يسجل في فوز ليفربول على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا أمام نظيره أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلا بارك مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أهداف المباراة فريق ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 5، قبل أن يضيف الهدف الثاني زميله الهولندي فان دايك في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أحرز أولي واتكينز هدف تقليص الفارق لفريق أستون فيلا في الدقيقة 59، قبل أن يختتم أهداف المباراة اللاعب الشاب ستيفان بايتيتش في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بثلاثة أهداف لهدف.

وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده للنقطة 25 في المركز السادس، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 18 في المركز الثاني عشر.