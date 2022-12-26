مدرب سموحة: نريد التعاقد مع ثلاثي الأهلي

قال طارق العشري المدير الفني لنادي سموحة، إن إدارة فريقه دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في الأهلي، وذلك من أجل التعاقد مع 3 لاعبين من الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضاف العشري في تصريحات تليفزيونية: «محمد محمود وكريم الدبيس وحسام حسن، سنحاول التعاقد معهم من الأهلي في الانتقالات الشتوية، وسيمثلون إضافة قوية لنا»

وتابع مدرب سموحة: «من أكثر الحاجات التي تعلمتها من مانويل جوزية (مدرب الأهلي السابق)، أن أركز على فريقي وأستطيع فرض أسلوبي على الفريق المنافس».

وتطرق العشري للحديث عن مواجهة فريقه والأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي أمس الأحد، قائلا: «لا يمكن أن أفتح المباراة أمام نادي كبير مثل الاهلي وأن أسير المباراة كما أريد».

وواصل مدرب سموحة: «هذا نهج يتبعه كل المنتخبات الكبيرة الان مثل منتخب المغرب في كأس العالم ووصلوا به إلى المركز الرابع في كأس العالم».

واستكمل: «اللاعبون نفذوا تعليمات بالشكل المطلوب وهددنا مرمى الشناوي، في المقابل الاهلي لم يسدد أي كرة على مرمى الهاني سليمان وهذا دليل على نجاحنا».

وأتم: «الشناوي أنقذ النادي الأهلي اليوم من الخسارة بعدما أنقذ هدفين، وأحمد مصطفى لاعب كبير للغاية وقدم مباراة رائعة للغاية».