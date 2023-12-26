وكالة الطاقة الذرية: إيران توسع إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن إيران كثفت إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، لتعكس بذلك تراجعا في الإنتاج بدأ في منتصف العام.

وقال متحدث في فيينا إن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي أبلغ الدول الأعضاء بتوسيع إيران لإنتاج اليورانيوم. وكانت إيران قد خفضت فى السابق الإنتاج في منتصف عام 2023.

وكانت إيران أعلنت عن خطط لزيادة الإنتاج في نهاية نوفمبر لمنشآتها في "نطنز " و"فوردو". وقالت الوكالة المعنية بمراقبة الإنشطة النووية والتابعة للأمم المتحدة إن مفتشي الوكالة تحققوا بعد ذلك من الإنتاج خلال زيارتين في 19 و25 ديسمبر.

ومنذ نهاية نوفمبر، تم إنتاج نحو 9 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60% في الموقعين-مقارنة بنحو 3 كيلوجرامات في الشهر خلال الأشهر السابقة.

يذكر أن التخصيب إلى درجة نقاء 80% على الأقل ضروري لصنع قنبلة نووية.

ويؤكد المسئولون الإيرانيون بشكل دائم إنهم ليس لديهم نوايا لتطوير أسلحة نووية.