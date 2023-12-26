الدفاع المدني اللبناني: نقل إصابتين جراء القصف الإسرائيلي

أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن نقل إصابتين جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وأفادت غرفة عمليات جمعية كشافة الرسالة الإسلامية "الدفاع المدني"، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الثلاثاء، بأن "فريق الإنقاذ في بلدة تولين نقل إصابتين بجروح بسيارات الإسعاف من جراء القصف المعادي الذي تعرضت له البلدة عصرا".

وأشارت الوكالة، إلى "قصف مدفعي إسرائيلي معادِ استهدف أطراف بلدة الناقورة وخراج بلدة راشيا الفخار"، لافتة إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بالقذائف الفوسفورية "جبل بلاط" وبلدة "مروحين" وأطراف بلدتي "بليدا وميس الجبل" في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة، "أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي 3 صواريخ باتجاه أطراف بلدة جبشيت" في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني اليوم قصف تجمعات الجنود الإسرائيليين في مواقع "الراهب، وثكنة برانيت، وزبدين، وراميا، وثكنة الشوميرا، ودوفيف" بالأسلحة المناسبة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.