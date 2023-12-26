كتائب القسام تعلن تفجير عين نفق مفخخة في 8 جنود إسرائيليين شرق مخيم البريج

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، اليوم الثلاثاء، إن عناصرها تمكنوا من تفجير عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأوقعوها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق، أشارت القسام إلى استهداف ناقلة جند إسرائيلية يعتليها عدد من الجنود شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان مقتضب عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، الثلاثاء، إيقاع الجنود بين قتيل وجريح، مشيرة إلى هبوط مروحية لإخلائهم.

وأفادت في بيان آخر أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع - حسب أحدث معطيات لوزارة الصحة في غزة - إلى 20 ألفا و674 شهيدا ونحو 55 ألف مُصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بعد استشهاد 250 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة 500 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونفذ الطيران الإسرائيلي، سلسلة غارات وقصف مدفعي متواصل على مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، فيما قصفت الطائرات الطريق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطى لإعاقة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى أماكن الاستهداف المختلفة.