الهلال الأحمر الفلسطيني: غزة بحاجة لـ1000 شاحنة مساعدات يوميا لإنقاذ الموقف

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبدالجليل حنجل، إن مناطق شمال القطاع لا تحتوي على أي خدمات طبية، لافتًا إلى أن جميع المستشفيات بتلك المنطقة خرجت عن الخدمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر نقلت أمس الاثنين، مجموعة من الإصابات الموجودة في مستشفى المعمداني ومجمع الشفاء إلى الجنوب.

ونوه أن «مستشفيات الجنوب تتعرض لضغط كبير؛ بسبب استمرار توافد أعداد كبيرة من الإصابات عليها»، قائلًا إن شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع ما زالت قليلة جدًا.

وأشار إلى أن «مطالبة المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بإدخال 1000 شاحنة يوميا، يستهدف إنقاذ الموقف على أرض الواقع، وتلبية جزء من احتياجات النازحين الذين يتكدسون بالآلاف في الجنوب».

ولفت إلى أن «شاحنات المساعدات التي تدخل إلى غزة لا تلبي سوى أقل من 10% من الاحتياجات»، موضحًا أن «الأولوية في الوقت الحالي، يجب أن تكون لرفع عدد الشاحنات وفتح المعابر الإنسانية وفتح الممرات على مدار الساعة».

وذكر أن الجمعية والمنظمات الأممية تواجه صعوبة لوجستية في توزيع المساعدات؛ بسبب انقطاع الاتصالات أكثر من مرة في محافظات الجنوب.

وصرح أن عدد المفقودين بسبب العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 7200 شخص، بينهم 4500 طفل وامرأة، محذرًا من انتشار الأمراض والأوبئة في القطاع نتيجة عدم دفن جثامين هؤلاء الشهداء، وانعدام الأمن الغذائي، وإغلاق مؤسسات الرعاية الصحية، وانقطاع التطعيم والأدوية.