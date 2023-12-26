هيئة الأرصاد الألمانية تلغي تحذيراتها من هبوب عواصف

ألغت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية جميع تحذيراتها من هبوب عواصف والتي سرت لفترة مؤقتة، وذلك بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي اجتاحت أجزاء من البلاد مسببة فيضانات وإجلاءات اضطرارية.

وقالت الهيئة في مقرها في مدينة أوفنباخ غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء، إن الأمطار خفت أو فقدت شدتها، مضيفة أنه "من غير المتوقع حتى إشعار آخر هطول أمطار غزيرة"، غير أن الهيئة لفتت إلى أن حالة الفيضان في الأنهار لا تزال متوترة للغاية في بعض الأماكن.

وكانت الهيئة حذرت في وقت سابق من هطول أمطار غزيرة مستمرة في بعض الجبال الوسطى، وانطبقت هذه التحذيرات مؤخرا على أجزاء من ولاية سكسونيا السفلى التي تقع على بحر الشمال وولاية شمال الراين ويستفاليا، وذلك حسب بيان تحذيري أصدرته الهيئة مساء أمس الإثنين.

وكانت الهيئة أصدرت تحذيرات من الطقس السيء في ولايات راينلاند بفالتس، وهيسن وبافاريا وسكسوني،ا لفترة مؤقتة منذ مطلع الأسبوع الجاري بسبب استمرار هطول الأمطار بشكل مستمر.

فيما كانت الأنهار والجداول المائية في ولاية سكسونيا السفلى قد بلغت مستويات مرتفعة لعدة أيام.

وأدت الفيضانات في منطقة فيندهاوزن بولاية تورينجن إلى إجلاء كل سكانها تقريبا في يوم عيد الميلاد.

وتم تعطيل حركة القطارات في بعض الأماكن، بما في ذلك بين هانوفر وماجدبورج بعد أن تسببت المياه في جرف مكونات من الخط الحديدي.