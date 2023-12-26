شعبة الأدوية: كل أصناف الأنسولين متوفرة حتى المستخدمة عشوائيا بغرض للتخسيس

دعا الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، المواطنين إلى التواصل مع هيئة الدواء المصرية على الخط الساخن «15301» على مدار الـ 24 ساعة؛ للإبلاغ عن عدم توافر الاسم التجاري لبعض الأدوية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى تولي الهيئة مسئولية تحديد أماكن توافر المنتج للمواطن والسعر والمنتج المماثل حال عدم توافره.

ونوه إلى توافر العديد من المثائل البديلة للأدوية المستورة بالسوق المحلي، موضحا أن نقص بعض الأدوية ليس مرده تدبير الدولار بل أسباب أخرى، قائلا: «النقص ليس شرطا أن يكون دولار، ممكن ترس مكنة عطل فالإنتاج توقف أو مادة خام مستوردة أعدمت؛ بسبب عدم مطابقتها للمواصفات؛ فيحدث النقص».

ولفت إلى توافر 20 دواء بديلا لعلاج مرض السكري بالسوق المحلي، قائلا: «كل الأدوية لها بدائل ومثائل، ولا يوجد أدوية ليس لها بدائل أو مثائل ومخزونها يكفي من 3 إلى 6 أشهر».

ونفى نقص دواء علاج داء السكري «الأنسولين» في الأسواق وذلك على الرغم من استخدامه العشوائي من جانب المواطنين بغرض التخسيس دون استشارة طبية، قائلا: «الأنسولين موجود ومتوفر حتى الأصناف المستخدمة بغرض التخسيس».

وأبدى اندهاشه مما وصفها بـ «ثقافة الفيسبوك» قائلا: «أنا مستغرب مواطن يشتري حقن الأنسولين من الصيدلية بدون استشارة؛ علشان عايز يخس، وفي النهاية يخرج في الإعلام يقول دواء السكر ناقص» حسب تعبيره.