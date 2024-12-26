التصريح بدفن جثة شاب انهارت عليه حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار في كرداسة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• الإنقاذ البري يبحث عن آخر

قررت نيابة كرداسة التصريح بدفن جثة شاب بعد استخراجه من أسفل أنقاض حفرة عميقة انهالت عليه وآخر أثناء محاولتهما التنقيب عن الآثار بمنطقة أبورواش التابعة لمركز شرطة كرداسة.

وأمرت النيابةالعامة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء عدد من المتواجدين بالمنطقة للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.

فيما تجري قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري رفع الأنقاض لمحاولة العثور على جثة شاب آخر كان بصحبة الاول ورفعها من أسفل الأنقاض.

واستمع فريق من المباحث لأقوال شهودا لعيان وجيران الشابين والذين أكدوا أنهم علموا بأن الشابين كانا بصدد التنقيب عن الآثار خلسة بداخل منطقة أبورواش بالجيزة وأن الحفرة انهارت عليهما أثناء العمل.

البداية جاءت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بانهيار حفرة على شخصين بمنطقة أبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ البري ورجال الحماية المدنية، وبالفحص تبين قيام شخصين بالتنقيب خلسة عن الآثار وخلال ذلك انهالت عليهما الحفرة ونجحت القوات في انتشال جثة أحدهما بينما يستمر البحث عن الجثة الأخرى.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.