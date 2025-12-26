باكستان: القضاء على 10 إرهابيين مدعومين من الهند

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، اليوم الخميس، أن قوات الأمن تمكنت من تحييد 10 إرهابيين مدعومين من الهند، بينهم "زعيم عصابة من الخوارج"، في عمليتين منفصلتين بناء على معلومات استخباراتية في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني بأن قوات الأمن نفذت عملية بناء على معلومات استخباراتية أمس الأربعاء في المنطقة العامة بـ كولاشي في منطقة ديرا إسماعيل خان، استنادا إلى تقارير عن وجود إرهابيين، وفقا لما ذكرته قناة جيو نيوز الباكستانية.

وخلال العملية، اشتبكت القوات بفاعلية مع موقع الإرهابيين، مما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين، من بينهم زعيم العصابة ديلاوار، برصاص القوات.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني إن "ديلاوار كان مطلوبا بشدة من جانب أجهزة إنفاذ القانون بسبب تورطه في أنشطة إرهابية متعددة، وقد حددت الحكومة مكافأة قدرها 4 ملايين روبية لمن يدلي بمعلومات عنه."

كما تم أيضا مصادرة أسلحة وذخائر من الإرهابيين الذين تم قتلهم، والذين تورطوا في العديد من الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن، فضلا عن قتل مدنيين أبرياء.

وفي عملية منفصلة استندت إلى معلومات استخباراتية في منطقة كالات بإقليم بلوشستان، قامت قوات الأمن بتحييد ثمانية إرهابيين.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن الإدارة القول: " اشتبكت القوات مع الإرهابيين، وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار، تم القضاء على ثمانية إرهابيين مدعومين من الهند"، مضيفة أن العملية تمت بناء على معلومات بشأن تواجد لإرهابيين تابعين لجماعة فتنة الهندوستان.

وتأتي هذه العملية في ظل تزايد ملحوظ للهجمات الارهابية، خاصة في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، منذ أن سيطر نظام حركة طالبان الأفغانية على السلطة في أفغانستان عام 2021.