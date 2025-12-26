حذرت منظمة أطباء بلا حدود، الجمعة، من تفشي مرض الحصبة في إقليم دارفور غربي السودان، بعد تسجيل أكثر من 1300 حالة منذ سبتمبر 2025، في ظل غياب حملات تطعيم عاجلة وفعالة.

وقالت المنظمة في بيان، إنها سجلت أكثر من 1300 حالة منذ سبتمبر 2025 في المرافق الصحية التي تدعمها، رغم التحذيرات المتكررة بضرورة إطلاق حملات التطعيم واستئناف برامج التحصين الروتينية.

وأضافت أن "التأخير في توفير اللقاحات، والتأجيلات المتكررة لحملة التطعيم الاستجابي تترك الأطفال من دون حماية بينما يستمر تفشي المرض في الاتساع".

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش و"الدعم السريع" اندلعت في أبريل 2023، بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

وحثت المنظمة، السلطات السودانية على "إزالة جميع العقبات البيروقراطية والإدارية التي تحول دون نقل اللقاحات في جميع أنحاء دارفور".

وأضافت: "في الوقت نفسه ينبغي استعجال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لتنسيق الجهود لزيادة نقل اللقاحات والمحاقن والإمدادات اللازمة وإيصالها".

كما دعت وزارة الصحة على مستوى الولاية ووزارة الصحة الاتحادية إلى إطلاق حملة تطعيم عاجلة ضد الحصبة وبرامج تحصين روتينية.

ونقلت عن منسق الطوارئ في المنظمة بدارفور، أحمد فاضل أن " مرض الحصبة يمكن الوقاية منه؛ ولا يتطلب سوى التحصين الروتيني والتطعيم الاستجابي في الوقت المناسب، لكن كان كلاهما محدودًا للغاية بسبب النزاع والعقبات الإدارية والتأخيرات من قبل وكالات رئيسية".

وأضاف أن "هذه التأخيرات تترك الأطفال عرضة لخطر الأمراض المميتة".

وأوضح أن "أكثر من 34% من المرضى في مدينتي زالنجي ونيالا يعانون من سوء التغذية الحاد، مما يزيد من شدة المرض ويؤدي بسرعة إلى مضاعفات تهدد الحياة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ".

وإلى جانب دارفور، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ 13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.