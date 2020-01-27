ترامب: من غير الواضح ما إذا كان الفلسطينيون سوف ينضمون إلى خطة السلام

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه لا يبدو أن الفلسطينيين سوف ينضمون إلى خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي سوف يعلن عنها غدا الثلاثاء، ولكن يبدو أنه لا يبالي أيضا بمشاركتهم، مشيرا إلى أن واشنطن قطعت بالفعل المساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال خلال استقباله رئيس حكومة تصريف الاعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "نعتقد أننا سوف نحظى في النهاية بدعم الفلسطينيين. ولكننا سوف نرى ما سوف يحدث"، مضيفا إذا ما فعلوا ذلك فسوف يكون تكريما رائعا للجميع وإذا لم يفعلوا فإن الحياة لا تتوقف، زاعما أن لديه دعم بعض الدول العربية التي لم يسمها.

وقال ترامب: "إنها جيدة بشكل كبير لهم.. وبدونهم لا يكون لدينا صفقة وهذا تمام. إنهم لا يعيشون حياة جيدة. ومثلما تعلمون لقد قطعنا المساعدات عن الفلسطينيين". وأضاف أن الخطة المعروفة أيضا بصفقة القرن هي "اقتراح بين إسرائيل والفلسطينيين ".

وأشاد نتنياهو الذي كان يجلس بجوار ترامب، مرارا بالرئيس الأمريكي. وقال: "أنت أعظم صديق حظت به إسرائيل في البيت الأبيض".

كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد وصف في وقت سابق من اليوم الاثنين صفقة القرن الأمريكية المرتقب طرحها بأنها "مؤامرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".