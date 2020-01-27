مسؤول يمني: وصول أسلحة إيرانية إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة

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قال مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية اليوم الإثنين، إن أسلحة إيرانية وصلت إلى جماعة أنصار الله الحوثية عبر ميناء الحديدة غربي البلاد.

وأوضح وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن كميات من السلاح والصواريخ الإيرانية النوعية الحديثه وصلت إلى مليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة.

وأكد القديمي على ضرورة "تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين، وإنهاء انقلابهم ومنع وصول أي دعم عسكري، وكسرهم في فتره وجيزة ".

وتساءل قائلا: "هل تدرك وتعي القيادة السياسية في اليمن هذا الأمر؟".

وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بأنهم يتلقون الدعم العسكري والمالي من إيران، غير أن الجماعة نفت هذا الأمر.