 مسؤول يمني: وصول أسلحة إيرانية إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة - بوابة الشروق
الإثنين 27 يناير 2020 11:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

مسؤول يمني: وصول أسلحة إيرانية إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 27 يناير 2020 - 10:49 ص | آخر تحديث : الإثنين 27 يناير 2020 - 10:49 ص

قال مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية اليوم الإثنين، إن أسلحة إيرانية وصلت إلى جماعة أنصار الله الحوثية عبر ميناء الحديدة غربي البلاد.

وأوضح وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن كميات من السلاح والصواريخ الإيرانية النوعية الحديثه وصلت إلى مليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة.

وأكد القديمي على ضرورة "تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين، وإنهاء انقلابهم ومنع وصول أي دعم عسكري، وكسرهم في فتره وجيزة ".

وتساءل قائلا: "هل تدرك وتعي القيادة السياسية في اليمن هذا الأمر؟".

وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بأنهم يتلقون الدعم العسكري والمالي من إيران، غير أن الجماعة نفت هذا الأمر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك