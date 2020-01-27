الألمان أنفقوا 9 مليارات يورو تقريبا على شراء الزهور والنباتات في 2019

أعلنت الرابطة المركزية للبستنة في ألمانيا، أن الألمان أنفقوا العام الماضي 8.9 مليار يورو على شراء الزهور المقطوفة أو أوعية النباتات وغيرها للمنازل والحدائق.

وأوضحت الرابطة -اليوم الاثنين- بمناسبة معرض الزهور الدولي بمدينة إسن، أن هذه النفقات تزيد بنسبة 2.7% على ما تم إنفاقه عام 2018.

وأضافت الرابطة أنه بحسب النتائج الأولية، زادت النفقات السنوية لكل شخص على الزهور والنباتات من 105 يورو إلى 108 يورو في العام الماضي.

وأضافت الرابطة أن بائعي الزهور راضون بصفة خاصة عن حجم مبيعات الزهور المقطوفة.

وقال رئيس الرابطة يورجن مرتس: "يبدو أن الاتجاه الهبوطي في مبيعات الزهور المقطوفة قد انتهى"، موضحا أنه تم بيع زهور مقطوفة العام الماضي بقيمة 3.1 مليار يورو، وأشار إلى أن هذا المبلغ يزيد على حجم مبيعات هذه الزهور في عام 2018 بنسبة 5% تقريبا.

وأوضحت الرابطة أن باعة الزهور يحققون أرباحا بصفة خاصة في يوم الاحتفال بعيد الأم ويوم عيد الحب وكذلك في عيد الميلاد "الكريسماس".