رئيس الفلبين يرغب في الحصول على حقنة لقاح كورونا في الأرداف

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي يرغب في تلقي حقنة اللقاح المضاد لفيروس كورونا في أردافه، مما يجعل من المستحيل ظهوره علانية فى أثناء ذلك.

وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكي: "دعونا نحترم ذلك. يمكن تشبيه قراره بقرار ملكة إنجلترا. حيث لم ترغب ملكة إنجلترا في الحصول على التطعيم أمام الجمهور".

وأضاف دوكي "السؤال المهم هو هل سيكون هناك تأثير إذا تم تلقى شخص اللقاح في الأرداف.. نفس الشيء، ليس هناك أي تأثير على الإطلاق".

وانتقد النقاد تفضيل دوتيرتي الحصول على الحقنة في أردافه كذريعة لعدم إظهار اللقاح الذي سيحصل عليه للجمهور، وسط مخاوف بشأن سلامة اللقاحات التي تشتريها الحكومة.

وكانت هناك تكهنات بأنه تلقى بالفعل لقاحا من إنتاج شركة صينية، وهو ما نفاه المتحدثون باسمه.

من أجل طمأنة الجمهور بشأن سلامة وفعالية اللقاح، قال دوكي إن المسؤول الحكومي المسؤول عن شراء اللقاحات، كارليتو جالفيز جونيور، أعرب عن استعداده للحصول على التطعيم بشكل علني.

وقال "نحن على استعداد لتلقي اللقاح لكننا نأمل أنه عندما يحدث ذلك، لن نتعرض لانتقادات لأننا حصلنا على معاملة كبار الشخصيات".