قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك جهد كبير وصفه بغير العادي لتزويد الرقعة الزراعية مع ثبات حصة الدولة من المياه منذ 50 عامًا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن الدولة تلجأ في هذا الشأن إلى تبطين الترع، وإنشاء محطات لمعالجة الصرف الزراعي، وتحديث منظومة الري.

ولفت إلى أهمية استخدام وسائل الري الحديث، إذ توفر المياه، وتزود الإنتاجية، وتقلل من تكلفة المحاصيل، إضافة إلى تقليل السماد والعمالة المستخدمة، وتقليل تكلفة الكهرباء والبنزين، ذاكرًا أنه سيتم الانتهاء من تحديث مليون فدان حتى 30 يونيو 2021.

ودعا المواطنين إلى الاستجابة واستخدام أساليب الري الحديث، لما له من مزايا متعددة، إضافة إلى أساليب الزراعة الحديثة، ما يمكن من زراعة دورات إضافية، وبالتالي زيادة الدخل.