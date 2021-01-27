قال محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن «الوادي الجديد» تشهد نهضة عمرانية كبيرة في البنى أساسية، مؤكدًا تواجد المحافظة في كل المشروعات التنموية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن القيادة السياسية لا تركز اهتمامها على العاصمة والمدن الرئيسية فقط، بل تهتم بمحافظات الأطراف أيضًا.

وذكر أن مركز الفرافرة يدخل في مبادرة «حياة كريمة» بـ25 قرية، مضيفًا أنه يتم حصر مطالب كل قرية منها، لبدء العمل، إذ تستلم المحافظة المعدات ابتداءً من الأسبوع المقبل.

ونوه بأن تكلفة تطوير هذه القرى لا تقل عن 2 مليار جنيه، لإنشاء صرف صحي وشبكة مياه وملاعب ومدارس ومرافق، إضافة إلى ورفع كفاء كل المنشآت، ذاكرًا أن الاهتمام بالـ250 ألف مواطن في مراكز المحافظة الخمسة يعتبر أمن قومي لمصر.

ولفت إلى توجيهات القيادة السياسية بتقوية شبكة الاتصالات، مضيفًا أن المحافظة تحتاج إلى 175 مليون جنيه لتغطية المحافظة بشبكات اتصالات محمول.