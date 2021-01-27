نائب محافظ المنيا يشهد احتفال مديرية الأمن بالعيد الـ69 للشرطة المصرية

شهد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاحتفالية التي نظمتها مديرية أمن المنيا بالعيد التاسع والستين للشرطة المصرية بمقر فرق الأمن بمدينة المنيا.
ووضع اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد، يرافقه اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد الزاهد مدير هيئة الرقابة الإدارية واللواء محمود فاروق، نائب مدير أمن المنيا والعميد جميل حسن، مدير جهاز الأمن الوطني بالمنيا، والعميد أشرف حسن، قائد منطقة تجنيد المنيا، والعقيد ياسر والي رئيس اركان مطار المنيا، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.
وشهد الحضور، عزف الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد"، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة.
ونقل نائب المحافظ تهانئ وتحيات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرجال الشرطة، مشيدا بالدور البطولي لكل من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة الأبطال، الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر في سبيل الحرية والاستقلال، ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار في وطننا الحبيب.
وأكد أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية وسطروا أعظم البطولات، فداءً لهذا الوطن في مواجهة الإرهاب الأسود الغاشم وتحقيق مستقبل أفضل لأبناء مصر والأجيال القادمة.