نائب محافظ المنيا يشهد احتفال مديرية الأمن بالعيد الـ69 للشرطة المصرية

شهد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاحتفالية التي نظمتها مديرية أمن المنيا بالعيد التاسع والستين للشرطة المصرية بمقر فرق الأمن بمدينة المنيا.

ووضع اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد، يرافقه اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد الزاهد مدير هيئة الرقابة الإدارية واللواء محمود فاروق، نائب مدير أمن المنيا والعميد جميل حسن، مدير جهاز الأمن الوطني بالمنيا، والعميد أشرف حسن، قائد منطقة تجنيد المنيا، والعقيد ياسر والي رئيس اركان مطار المنيا، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وشهد الحضور، عزف الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد"، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة.

ونقل نائب المحافظ تهانئ وتحيات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرجال الشرطة، مشيدا بالدور البطولي لكل من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة الأبطال، الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر في سبيل الحرية والاستقلال، ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار في وطننا الحبيب.

وأكد أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية وسطروا أعظم البطولات، فداءً لهذا الوطن في مواجهة الإرهاب الأسود الغاشم وتحقيق مستقبل أفضل لأبناء مصر والأجيال القادمة.