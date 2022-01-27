وزير الصناعة البحريني يتوقع التوصل إلى اتفاق تجارة الحرة بين بريطانيا والتعاون الخليجي

يتوقع وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزيني، توصل بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي الست إلى اتفاق للتجارة الحرة خلال العام الحالي لتنظيم العلاقة بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الزيني قوله إن المفاوضات بين مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا بدأت، "ونأمل في الوصول إلى شيء ما بنهاية العام الحالي أو منتصف العام المقبل".

يضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان.

وقال الزيني إن المجلس يستهدف الوصول إلى اتفاق شامل يمكن أن يعزز التجارة مع بريطانيا.

وكانت بريطانيا قد بدأت المفاوضات مع مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر الماضي في إطار تحركات لندن لتوقيع سلسلة اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الأخرى لتنظيم علاقاتها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.