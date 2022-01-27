الناتو يريد «نقاشا جديا» مع روسيا بشأن الحد من التسلح

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج في مؤتمر صحفي إن الحلف يريد خوض "نقاش جدي بشأن الحد من التسلح" مع روسيا، لكنه لن يتنازل عن مبادئه الأساسية.

وأوضح ستولتنبرج أن هذه المبادئ تتضمن "حق كل أمة في اختيار ترتيباتها الأمنية".

ودعا ستولتنبرج روسيا إلى خفض حدة التصعيد في الأزمة مع أوكرانيا. وجاء حديثه بعدما أرسل الحلف ردا مكتوبا إلى موسكو بشأن الضمانات الأمنية التي كانت روسيا بعثت بها في وقت سابق.

وأضاف ستولتنبرج أن الحلف مستعد لخوض حوار بناء مع موسكو من أجل التوصل لحل سياسي للتوترات الحالية.