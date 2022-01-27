الإمارات: أصول مجموعة بنك أبوظبي الأول تتجاوز تريليون درهم

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، حيث حققت المجموعة نتائج قوية، إذ بلغ صافي الأرباح 12.5 مليار درهم مقارنة مع 10.6 مليار درهم في عام 2020، ما يمثل زيادة بنسبة 19% مقارنة مع عام 2020.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، يعكس هذا الأداء المتميز الاتجاهات الإيجابية عبر الأعمال الأساسية خلال هذا العام الذي تميز بتعافي الأنشطة الاقتصادية وتوسع الأعمال.

وشهدت إيرادات المجموعة نمواً بنسبة 17% بفضل الأداء القوي للتداولات ونمو الأعمال المولدة للرسوم، الأمر الذي ساهم في التخفيف من تداعيات انخفاض أسعار الفائدة.

وارتفعت التكاليف التشغيلية مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، نتيجة تواصل الاستثمارات في المبادرات الرقمية والاستراتيجية، واحتساب أعمال بنك عوده مصر.

وحافظت جودة الأصول على معدلاتها الجيدة؛ نظرا للإدارة المدروسة للمخاطر، وتدابير التحفيز في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما حافظت المجموعة على معدلات قوية للسيولة والتمويل ورأس المال.

وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع 70 فلساً للسهم بتقدير 17.97 درهم للسهم، منها 49 فلساً نقداً، و21 فلساً أسهم مجانية، وتم تقييم سعر السهم بناءً على متوسط سعر سهم البنك خلال 6 أشهر من يوليو حتى ديسمبر 2021، وتخضع توزيعات الأرباح المقترحة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول الذي سيعقد في 28 فبراير المقبل.

وبلغ إجمالي الأصول أكثر من تريليون درهم، بارتفاع نسبته 9% مقارنة مع نهاية عام 2020، وبلغت ودائع العملاء 614 مليار درهم، بارتفاع نسبته 14% مقارنة مع عام 2020، وبنسبة 1% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2021.

وبلغت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 410 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع عام 2020، وبنسبة 2% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2021.

وحافظت المجموعة على معدلات سيولة قوية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 134%، وبلغت نسبة القروض المتعثرة 4.0%، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 98%.

وبلغ معدل حقوق الملكية – الشق الأول 12.4% بعد احتساب توزيعات الأرباح المقترحة، وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية.