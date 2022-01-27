إصابة منة شلبي بفيروس كورونا

أصيبت الفنانة منة شلبي، بفيروس كورونا، مما اضطرها إلى تأجيل تصوير مسلسلها التليفزيوني الجديد، الذي يحمل اسم "بطلوع الروح"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022.

مسلسل "بطلوع الروح"، يشارك في بطولته إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، أحمد داوود، وآخرون، ومن تأليف محمد هشام عبيه وإخراج كاملة أبو زكري.

وكان من المقرر أن تبدأ منة شلبي، تصوير مسلسل "بطلوع الروح"، يوم 25 يناير، لكن إصابتها بكورونا أجلت انطلاق التصوير.

واستقر صناع المسلسل على اسم "بطلوع الروح"، بعد أن كان يحمل "اتجاه إجباري"، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وسيتم عرضه في النصف الأول من رمضان.