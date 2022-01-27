ميلان يتعاقد مع الصربي ماركو لازيتيتش مهاجم ريد ستار

أكمل نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم صفقة ضم المهاجم الشاب ماركو لازيتيتش من فريق ريد ستار بلجراد الصربي، حسبما أعلن النادي الإيطالي اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يدافع لازيتيتش، الذي بلغ 18 عاما الأسبوع الماضي، عن ألوان ميلان حتى موسم 2025 / 2026.

ونشأ لاعب منتخب صربيا للشباب في أكاديمية ريد ستار، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول بالنادي في نوفمبر عام 2020.

وبعد قضائه فترة إعارة مع فريق جرافيتشار بيوجراد، عاد لازيتيتش إلى ريد ستار بداية الموسم الحالي، حيث أحرز هدفا وحيدا في 16 مباراة.

ووفقا لتقارير إخبارية، فإن صفقة التعاقد مع اللاعب، الذي سيرتدي القميص رقم 22، كلفت ميلان أربعة ملايين يورو، بشكل مبدئي.

من المقرر أن ينضم لازيتيتش للفريق الأول لميلان، حيث سيكون بديلا لبييترو بيليجري، الذي تم إنهاء صفقة إعارته في وقت سابق اليوم.

وانضم بيليجري إلى ميلان قادما من موناكو في أغسطس الماضي، لكنه شارك في 6 لقاءات فقط بالدوري الإيطالي بعدما داهمته الإصابة، حيث سيقضي بقية الموسم مع فريق تورينو.