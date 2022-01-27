جنوب أفريقيا تحقق في شكوى خرق رامافوزا قانون الأخلاقيات

من المقرر أن يحقق أمين المظالم الجنوب أفريقي في شكوى حول خرق الرئيس سيريل رامافوزا لقانون الأخلاقيات، وتلقى مكتب أمينة المظالم باسيسيوي مخويباني شكوى بشأن الخرق المزعوم الأسبوع الجاري، بحسب ما أوردته الوكالة الرسمية الجنوب أفريقية في بيان اليوم الخميس.

ولم تقدم الوكالة المزيد من المعلومات بشأن الخرق المزعوم.

وقال مكتب أمينة المظالم: "فيما يتعلق بقانون أخلاقيات الأعضاء التنفيذيين، يجب على أمين المظالم أن يحقق في أي خرق مزعوم للقانون لدى تلقي شكوى"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف المكتب أن التحقيق يجب أن ينتهي في غضون 30 يوما.

يأتي الإعلان عن التحقيق بعد يومين من تصريح لجنة برلمانية إنها سوف تطلب من رامافوزا توضيح تصريحات مسجلة يُزعم أنه قال فيها إن الحزب الحاكم أساء استغلال أموال دافعي الضرائب من أجل تمويل حملة انتخابية.

وتواجه مخويباني التي ينظر لها على أنها حليف للرئيس السابق جاكوب زوما، تحقيقا برلمانيا بشأن ما إذا كان يجب أن تعزل من المنصب على أساس سوء التصرف وعدم الكفاءة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة تايرون سيل إنه لا يمكنه التعقيب على الفور عندما تواصلت معه وكالة بلومبرج.