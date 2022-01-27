أرباح دويتشه بنك خلال الربع الأخير من 2021 تتجاوز التوقعات

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أعلنت مجموعة "دويتشه بنك" المصرفية الألمانية العملاقة، اليوم الخميس، تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأخير من العام الماضي تتجاوز تقديرات المحللين.

بلغ صافي أرباح المجموعة المصرفية الأكبر في ألمانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي، 5.9 مليار يورو، في حين كان متوسط توقعات المحللين -الذين استطلعت رأيهم وكالة "بلومبرج" للأنباء- 5.68 مليار يورو.

وبلغت إيرادات قطاع إدارة الأصول في المجموعة خلال الربع الأخير من العام الماضي 789 مليون يورو، مقابل تقديرات المحللين وتبلغ 714.4 مليون يورو.

وبلغت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في المجموعة خلال الربع الأخير 1.91 مليار يورو مقابل التقديرات 1.82 مليار يورو. في حين بلغت إيرادات قطاع التجزئة المصرفية 2.04 مليار يورو، وفي نفس قيمة تقديرات المحللين.