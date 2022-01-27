حازم إمام: أداء المنتخب كان مفاجأة وكيروش رد على منتقديه

أشاد حازم إمام عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب خلال مباراة كوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الافريقية، بعد تغلبه على كوت ديفوار بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: «أداء منتخب مصر كان مفاجأة بالنسبة لي واللاعبين كانوا رجالة»، مضيفًا: «منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام كوت ديفوار، وكان هو الأفضل طوال اللقاء، وتأهل عن جدارة واستحقاق».

وأضاف: «جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، وبذلوا مجهودًا كبيرًا ولعبوا بتركيز طوال اللقاء»، مشيرًا:«عمر كمال عبدالواحد، ظهر بمستوى مميز للغاية».

وتابع: «البرتغالي كارلوس كيروش، تعرض لانتقادات كبيرة في الفترة الماضية، ونجح في الرد على منتقديه، حيث أدار المباراة بشكل جيد، ونجح في اغلاق مفاتيح اللعب على كوت ديفوار».

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب الأحد المقبل، ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.