سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لم يبد الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تفاجأه من المستوى الذي يقدمه مساعده السابق ميكيل أرتيتا المدير الفني الحالي لفريق أرسنال في الموسم الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أرتيتا قضى ثلاثة أعوام كمساعد لجوارديولا في مانشستر سيتي، قبل أن يغادر لتولى مسؤولية أرسنال منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

ومنذ ذلك الحين مر أرتيتا بأوقات صعبة، وتزايد الضغط بعد تعرض الفريق لثلاث هزائم متتالية في بداية الموسم الماضي، لكن حدث تحول بشكل مثير في الوقت الحالي وأصبحت الأمور أفضل.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب مع مباراة مؤجلة، وذلك قبل مواجهة مرتقبة بينهما اليوم الجمعة، في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا: "لقد قلت كل ما لدي عن ميكيل حينما كان هنا وكذلك في المواسم الأولى".

وأضاف: "كنا نعلم قدراته حينما كان موجودا هنا في مانشستر سيتي".

وتابع مدرب سيتي: "إنه أمر جيد لأرسنال كذلك وللإدارة والمدير الرياضي والنادي، الذين دعموه في اللحظات السيئة ووثقوا به وأبقوا عليه والاعتماد عليه".