افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور انطونيو سبيونس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريمييرليج“، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 حتى 29 يناير الجاري.

حضر الافتتاح السيد السفير اوكا هيروشي، سفير اليابان بمصر، والمهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والسيد الدكتور إبراهيم القناص، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، والسيد البشير الشريف، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد البحر المتوسط، والسيد سليمان جي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسادة الضيوف واللاعبين في مصر، متقدما بالشكر والتقدير للاتحاد الدولي للكاراتيه على تعاونه الدائم والمستمر مع الاتحاد المصري للكاراتيه في العديد من المجالات ومنها اسناد مصر لتنظيم البطولة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية اصبحت لديها العديد من الخبرات الكبيرة في استضافة كبري الاحداث الرياضية الهامة، لما لديها من بنية تحتية كبيرة وقدرات وطاقات بشرية تعمل وزارة الشباب والرياضة دائما على استغلالها في سبيل النهوض بالرياضة المصرية والمجتمع المصري.

ومن جانبه أشاد انطونيو سبيونس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بالتنظيم الرائع للبطولة في مصر، مؤكدا ان مصر اصبحت قبلة البطولات الدولية، لما لها من ارادة قوية للنهوض بالرياضة بها.

فيما اعرب السيد السفير اوكا هيروشي، سفير اليابان بمصر، عن سعادته بالتواجد اليوم في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، مشيرا الى ان لعبة الكاراتيه هي من افضل الرياضات والتي تعمل على اعلاء الروح الرياضية بين اللاعبين، وان الجميع فائزون فيها.

مشيرا إلى ان رياضة الكاراتيه تجعل اللاعبين مميزين بدنيا، حيث يمتاز لاعبو الكاراتيه بالسرعة والقوة البدنيه، وهو ما يجعل اللاعبين اصحاء جسمانيا ويعود بالنفع عليهم.

ومن جانبه كشف محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه أن استضافة مصر لبطولة البريميرليج هو دليل واضح للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان والحضارة والعراقة والقوة والشباب والإرادة.

وأكد الدهراوي أن اتحاد الكاراتيه كان يملك حلم باستضافة هذا الحدث العالمي وتحقق بفضل تلقي الاتحاد دعما كاملا من الدولة المصرية برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبتوجيه من جميع أجهزة الدولة المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة التي يترأسها الدكتور أشرف صبحي الذي حرص على تذليل كافة العقبات أمامنا.

وأوضح الدهراوي أن منح مصر تنظيم بطولة البريميرليج هو اعتراف من الاتحاد الدولي للكاراتيه بقدرة الدولة المصرية وشبابها على استضافة أكبر وأهم الأحداث، والنجاح المبهر الذي تحقق حتى الآن سيكون عامل هام في أن تحظى القاهرة بالمزيد من الأحداث خلال السنوات المقبلة.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة منافسات البطولة في تمام الساعة التاسعة صباحًا بدوري المجموعات لمنافسات الكاتا سيدات، ثم منافسات الكوميتيه بدوري المجموعات في تمام الساعة 10.30 صباحا.

وتنافس مصر في أربعة موازين على لقب الجائزة الكبرى النهائية: منة شعبان، صاحبة المركز الثاني في تصنيف الدوري العالمي لوزن +68 كجم؛ وعبد الله ممدوح عبد العزيز،صاحب المركز الأول لوزن -75 كجم؛ ويوسف بدوي مع زميله محمد رمضان، المركز الأول والثاني لوزن -84 كجم؛ وطه طارق، صاحب المركز الأول لميزان +84 كجم.