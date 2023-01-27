ضبط 3 صيادين لاتهامهم بالصيد بالصعق بالكهرباء ببحيرة مريوط في الإسكندرية

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على 3 صيادين؛ لقيامهم بالصيد ببحيرة مريوط عن طريق الصعق بالكهرباء بالمخالفة للقانون خلال حملة أمنية مُكبرة بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بمديرية أمن الإسكندرية قيام بعض الأشخاص بالصيد ببحيرة مريوط حوض الــ 6000 فدان بدائرة قسم شرطة محرم بك عن طريق الصعق بالكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون.

وبالاشتراك مع الجهات المعنية تم ضبط صياد وصاحب محل بيع أسماك - مقيم بدائرة قسم شرطة كروموز- وبحوزته (مركب صيد كبير الحجم بالموتور، مولد كهرباء، 2 جرافة، 200 متر غزل، مبلغ مالى).

وضبط صياد آخر مقيم بمحافظة الدقهلية- حال قيادته سيارة ربع نقل ولا يحمل رخصتى القيادة والتسير ومحمل عليها (مركب صيد كبير الحجم بالموتور، 2 جركن بداخلهما مادة البنزين، 2 جرافة) .

وضبط صياد ثالث مقيم بمحافظة كفر الشيخ، حال قيادته سيارة ربع نقل مُحملة (بكميات من العبوات البلاستيكية فارغة، 5 عبوات تحوى أسماك صغيرة الحجم زريعة، مبلغ مالى).

وبمواجهتهم أقروا بما أكدته التحريات وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من حصيلة الاتجار بتلك الأسماك والسيارتين لتسهيل التنقل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.