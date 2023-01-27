الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران

أعربت وزارة ‏الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم المسلح الذي استهدف سفارة جمهورية أذربيجان في عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران والذي أدى إلى مقتل أحد موظفي السفارة وإصابة آخرين.‏

وشددت الخارجية الكويتية -في بيان لها مساء اليوم الجمعة- على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، مؤكدة تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب جمهورية أذربيجان في هذا المصاب، كما تقدمت الخارجية الكويتية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية أذربيجان ولأسرة القتيل وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.