الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع خطيرة في غزة ونناشد التدخل لحماية طواقمنا

قالت الدكتورة نيبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن «الأوضاع كارثية على الصعيد الإنساني والطبي بقطاع غزة»، منوهة أن «الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في استهداف المنظومة الصحية والمستشفيات».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن «الاحتلال يحاول إنهاء ما تبقى من مستشفيات تعمل بمحافظة خان يونس جنوب القطاع».

ونوهت بأن الاحتلال يكثف لليوم السادس على التوالي قصفه على محافظة خان يونس، وحصار مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، ومقر الجمعية ونقطة الإسعاف التابعة لها، قائلة إنه «يفرض حظر تجوال كامل بالمحافظة».

وأشارت إلى أن «الأطقم محاصرة بمستشفى الأمل ولا يستطيع أحد الدخول أو الخروج من المكان»، لافتة إلى استشهاد أحد النازحين أثناء تواجده أمام مدخل الاستقبال والطوارئ، بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر.

ولفتت إلى إصابة 3 نازحين آخرين، أحدهم إصابته خطيرة، معقبة: «الأوضاع خطيرة للغاية، وفي الهلال الأحمر نجدد النداء للمجتمع الدولي بضرورة التدخل بشكل فوري وعاجل لحماية طواقمنا الطبية والإسعافية العاملة».

وحذرت من أن «حياة الأطقم الطبية والنازحين والجرحى والمرضى باتت في خطر، جراء استمرار الاستهداف والقصف العنيف على مدار الساعة ليلًا ونهارًا، عدا عن إطلاق النار».

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد نازح (28 عاماً) في ساحة مستشفى الأمل بخان يونس جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه.

وأضافت أن قصفاً عنيفاً يستهدف محيط مستشفى الأمل كما يتواصل إطلاق النار الكثيف، ما أحدث أضراراً مادية في مبنى المستشفى.