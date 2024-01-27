محمد أبو جبل على بُعد خطوة واحدة من الشباب السعودي

كشف تقرير صحفي عن دخول محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، دائرة اهتمامات الشباب السعودي، للتعاقد معه الفترة المقبلة.

وفقا لصحيفة «الرياضية» السعودية، دخل أبو جبل دائرة الترشيحات للانتقال لصفوف الشباب من أجل سد الفراغ في مركز حراسة المرمى بعد إصابة الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا 2023 الجارية في قطر.

أوضحت الرياضية أن إدارة الشباب بدأت تحركاتها للحصول على خدمات محمد أبو جبل، صاحب الـ 34 عامًا، لكنها رجَّحت حسم الصفقة خلال الأسابيع المقبلة، مرجعةً ذلك إلى رغبة إدارة الشباب في عدم الاستعجال في حسم ملف الحراسة، خاصةً أن النادي يملك فرصة قيد حارس مرمى بديل حتى بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كون إصابة كيم مزمنةٌ، وتمنعه من إكمال الموسم.

وأكدت الصحيفة السعودية أن محمد أبو جبل سيكون تحت أنظار الشباب عندما يحمي عرين منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية، الأحد، في ثمن نهائي بطولة كأس إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تكون مواجهة الكونغو الديمقراطية الأولى لأبو جبل أساسيًّا في البطولة القارية، إذ بقي حبيسَ دكة البدلاء خلال مباراتين قبل أن يشارك بديلًا في الثالثة ضمن مرحلة المجموعات بعد إصابة محمد الشناوي.

جدير بالذكر أن أبو جبل كان على بُعد خطواتٍ قليلةٍ من الانتقال إلى دوري روشن السعودي عبر بوابة النصر قبل موسمين إثر تألقه مع منتخب مصر في البطولة الإفريقية التي استضافتها الكاميرون عام 2022، لكنَّ الصفقة لم تكتمل على الرغم من توقيعه للنصر، حيث فضَّلت إدارة النادي العاصمي وقتها التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا، ما دفع أبو جبل إلى تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، لتنتهي القضية باتفاقٍ بين الطرفين.