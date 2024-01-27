 إندونيسيا وتيمور الشرقية تتفقان على تطوير قطاعات نظم المعلومات - بوابة الشروق
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إندونيسيا وتيمور الشرقية تتفقان على تطوير قطاعات نظم المعلومات

د ب أ
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 8:20 م | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 8:20 م

صرح وزير الاتصالات ونظم المعلومات الإندونيسي بودي آري سيتيادي بأن إندونيسيا وتيمور الشرقية "تيمور ليشتى" اتفقتا على تعزيز قطاع الاتصالات ونظم المعلومات في الدولتين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم السبت.

وتم عرض الاتفاق خلال توقيع مذكرة تفاهم بين سيتيادي ونظيره في تيمور الشرقية ماركيز جونسالفيز مانيتيلو في قصر بوجور بإقليم جاوة الغربية.

وأوضح سيتيادي في بيان صدر اليوم السبت أن مدى التعاون مع تيمور الشرقية يشمل مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الاتصالات السلكية وتطبيقات المعلومات وخدمات البريد ونقل الرسائل.


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