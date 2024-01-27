البنتاجون يعلق على نشر أسلحة نووية أمريكية في بريطانيا

رفض مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، السبت، تأكيد أو نفي التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم نشر أسلحة نووية في أراضي بريطانيا.

وكشفت صحيفة «تلجراف» البريطانية في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تخطط لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة لأول مرة منذ 15 عاما.

وبحسب الصحيفة، تؤكد العقود الخاصة بمنشأة جديدة في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكنهيث، أن واشنطن تعتزم وضع رؤوس حربية نووية أقوى بثلاثة أضعاف من قوة قنبلة هيروشيما.

وفي تعليقه على التقرير، رفض مسئول في البنتاجون تأكيدها أو نفيها، حيث قال لـ«تلجراف»: «تقوم الولايات المتحدة بشكل روتيني بتحديث منشآتها العسكرية في الدول الحليفة».

وأضاف: «غالبا ما تصاحب مثل هذه الأنشطة وثائق الميزانية الإدارية غير السرية. ولا تتنبأ هذه الوثائق، ولا تهدف إلى الكشف عن أي موقف محدد أو تفاصيل عن القواعد».

وتابع: «سياسة الولايات المتحدة هي عدم تأكيد أو إنكار وجود أسلحة نووية في أي مكان عام أو محدد»، وذلك بحسب ما نشره موقع فضائية «سكاي نيوز عربية».

وأزالت الولايات المتحدة صواريخ نووية خاصة بها من المملكة المتحدة في عام 2008، معتقدة أن تهديد الحرب الباردة من روسيا قد تضاءل.