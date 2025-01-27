منظمة إنقاذ ألمانية: وفاة 3 أطفال أشقاء وسط البحر الأبيض المتوسط

قالت منظمة إنقاذ إنسانية ألمانية اليوم الاثنين، إن ثلاثة أشقاء أفارقة صغار لقوا حتفهم غرقا أثناء عبورهم وسط البحر الأبيض المتوسط مع آبائهم ، بعد إنقاذ 17 شخصا في مشهد فوضوي شهد انجراف الناجين.

وقال شتيفن شرينزنماير ، رئيس العمليات بسفينة الإنقاذ "سي بانك 1" إن طفلين شقيقين لقيا حتفهما عندما غرق زورق المهربين ، بينما أفاد الناجون بأن طفلا ثالثا غرق في وقت سابق من رحلتهم من ليبيا على متن زورق ذي قاع من الألياف الزجاجية غير صالح للإبحار .

وقال جيرسون ريشكه المتحدث باسم المنظمة إنه تم انتشال جثة طفل - 3 أعوام، من البحر أثناء عملية الإنقاذ التي تمت أمس الأحد بينما توفي طفل عمره عامين على متن سفينة الإنقاذ أثناء محاولة الطاقم الطبي القيام بإجراءات لإنقاذ روحه.

وأفاد الناجون بأن عدة أشخاص آخرين ، من بينهم شقيق الطفلين ، لقوا حتفهم أثناء الرحلة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن شريزنماير قوله ، إن الاشخاص كانوا ينجرفون في الماء على جانبي الزورق عندما وصلت سفينة الإنقاذ بعد استجابتها لمكالمة طوارئ.

وأضاف إن الناجين كانوا يصرخون وهم ينجرفون بعيدا عن بعضهم البعض ، بينما استقل رجال الإنقاذ قاربا صغيرا وأخذوا ينتشلونهم واحدا تلو الآخر.

وقال شريزنماير إن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الزورق من أفريقيا جنوب الصحراء.

ووقعت عملية الإنقاذ في جزء من منطقة البحث والإنقاذ قرب مالطا وهي النقطة الأقرب من جزيرة لامبيدوزا في أقصى جنوب إيطاليا. وأشاد شريزنماير بكل من سلطات مالطا وإيطاليا لاستجابتها السريعة لطلب الإغاثة.