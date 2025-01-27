انطلاق مبادرة الموظف الرقمي بجامعة الأقصر

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انطلقت في جامعة الأقصر فعاليات مبادرة "الموظف الرقمي" والتي تهدف إلى رفع كفاءة موظفي الجامعة في مجال التحول الرقمي ورفع مهاراتهم في استخدام الحاسب الآلي والبرامج المكتبية وكذلك التخزين السحابي والتعامل مع البريد الإلكتروني.

وقالت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، إن الجامعة لن تألو جهدًا في تدريب موظفيها وتزويدهم بالمهارات اللازمة ضمن العمل المستمر لتطوير الجامعة؛ لتكون في مقدمة الجامعات المصرية والإقليمية والدولية.

وأشارت رئيس الجامعة إلى أن تدريب "الموظف الرقمي" سيمكن موظفي الجامعة من التعامل مع برامج الحاسب الآلي واستخدام البريد الإلكتروني في التعاملات الإدارية المختلفة توفيرًا للوقت والجهد والموارد الورقية.

ومن جانبه قال المهندس ياسر خضري، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إن رئيس الجامعة وجهت بتطوير مهارات موظفي الجامعة باعتبارهم عنصر مهم في تطوير المنظومة الإدارية والتعليمية بالجامعة.

وأضاف خضري، أن المبادرة تستهدف عددا كبيرا من موظفي الجامعة من أجل مواكبة التطوير وخاصة في مجال التحول الرقمي طبقا لخطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويقوم بالتدريب أساتذة الجامعة وبعض المتخصصين من المدربين المعتمدين في مجال التحول الرقمي.